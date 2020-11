MMA : la diffusion des combats autorisée à la télévision française

C’est une bonne nouvelle. La Fédération française de MMA a annoncé mercredi qu’elle avait reçu l’autorisation du CSA pour diffuser les combats d’arts martiaux mixtes à la télévision.

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel a en effet autorisé ce sport de combat, autorisé en France depuis le 1er janvier 2020, à la télévision hexagonale. Une nouvelle étape de franchie dans son développement.

Nous sommes heureux de partager avec vous, cette très bonne nouvelle !



Nouvelle victoire pour la #FMMAF, le CSA dit oui à la diffusion du #MMA à la TV



⚠ Restez connectés, nous dévoilerons très prochainement les modalités qui entourent cette annonce plus en détails ! pic.twitter.com/UQ143fh0NU — FMMAF (@FMMAF_France) November 4, 2020

Si les modalités seront prochainement détaillées (horaires, nombre de combats autorisés), la Fédération s’est montrée très heureuse, elle qui avait organisé la toute première soirée MMA le 8 octobre dernier à Vitry-sur-Seine et ce, devant la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu et 600 spectateurs (nombre limité à cause des mesures sanitaires dûes à la pandémie de Covid-19).

Dans la foulée, le Bellator, l'une des prestigieuses ligues au monde du MMA, avait organisé un évènement à l'AccorHôtels Arena de Paris avec notamment le combattant Cheick Kongo. L'UFC, la Ligue créée par Dana White, devrait également suivre en février 2021.