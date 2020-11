Equipe de France : tout ce qu'il faut savoir sur Marcus Thuram

Marcus Thuram a été appelé pour la première fois en équipe de France jeudi par Didier Deschamps pour les matchs de novembre (Finlande, Portugal et Suède). Voici ce qu’il faut savoir sur le fils de Lilian.

Sacré champion du monde et d’Europe en 1998 et 2000 avec le père, le sélectionneur tricolore va désormais entraîner le fils. Et il faut dire qu’il a hérité du talent de footballeur de son paternel. Enfin, à la différence de son père qui était défenseur (buteur providentiel tout de même lors de la demi-finale du Mondial 98 contre la Croatie), lui est avant-centre et est attiré par le but seulement.

Agé de 23 ans, l’attaquant du Borussia Mönchengladbach a pourtant mis quelques temps avant d’éclore aux yeux du grand public. Né à Parme un 6 août, alors que son père évoluait dans le club de la ville (avec lequel il remportera notamment la Coupe de l’UEFA contre l’OM en 1999), il fera ses gammes du côté de Neuilly et du très formateur club de l’AC Boulogne-Billancourt avant de rejoindre le centre de formation de Sochaux. Avec les Lionceaux, le droitier, qui a joué parmi toutes les équipes de France jeunes depuis les U17 (jusqu’aux espoirs), découvrira la Ligue 2 avant d’être recruté par Guingamp en 2017.

Avec le club breton il se fera remarquer en Ligue 1 surtout lors de sa seconde saison où il inscrira 13 buts toutes compétitions confondues alors que son club est au bord de la descente. Lié jusqu’en 2020 avec l’En Avant, Marcus Thuram obtiendra tout de même un bon de sortie et sera recruté par le Borussia Mönchengladbach (20 millions d’euros).

Marcus Thuram suit les traces de son père, Lilian Thuram pic.twitter.com/jESBIvKAjo — Vines Foot (@vinesfoot) November 5, 2020

Le grand frère de Kephren, qui évolue à l’OGC Nice, inscrira son premier but sous ses nouvelles couleurs dès son premier match et enchaînera avec un total de 14 réalisations. Cette saison, il semble reparti sur les mêmes bases avec 3 buts en 6 matchs dont 1 contre le Real Madrid en Ligue des champions.

Pas étonnant que Didier Deschamps ait décidé de le convoquer. Même si le nom de son coéquipier en club, Alassane Pléa, revenait ces derniers temps avec insistance. Depuis son arrivée en Allemagne, «il est passé au niveau supérieur, a confié le sélectionneur. Il a cette capacité de créer des différences avec beaucoup de puissance, de percussion, et surtout à être présent sur les gros matchs.»

Ca tombe bien, les Bleus se déplaceront à Lisbonne pour affronter Cristiano Ronaldo et les Portugais. L’occasion de briller comme son père à l’époque sous le maillot frappé du coq.