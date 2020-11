Ligue Europa : Lille va défier Zlatan, Nice veut confirmer à Prague

Lille et Nice, respectivement sur la pelouse de l’AC Milan et du Slavia Prague jeudi en Ligue Europa, auront chacun leur défi.

Ambitieux dans cette compétition, le Losc (une victoire au Sparta Prague et un nul contre le Celtic Glasgow) se rend sur la pelouse des Milanais (2 victoires) emmenés par l’inoxydable Zlatan Ibrahimovic. A 39 ans, l’attaquant suédois (8 buts en 7 matchs) réalise un excellent début de saison tout comme son équipe (7 victoires, 1 nul toutes compétitions confondues). Un défi de taille pour les Dogues, et leur série de trois nuls de rang toutes compétitions confondues, face au premier du groupe H et leader invaincu de Serie A.

Outre l’ancienne star du PSG, les Milanais disposent d’une muraille en défense composée d’Alessio Romagnoli et de l’ancien Lillois Simon Kjaer. Les hommes de Christophe Galtier, deuxièmes de Ligue 1, devront donc élever leur niveau de jeu et éviter de reproduire les mêmes erreurs que lors de la seconde période face à Lyon (1-1) dimanche lors de laquelle ils ont été incapables de marquer alors qu’ils étaient en supériorité numérique.

De son côté, l'OGC Nice voudra confirmer sa relance. Après une humiliation sur la pelouse du Bayer Leverkusen (6-2) pour son entrée en lice, le club azuréen s'est rattrapé en battant Beer Sheva (1-0). Sur le terrain du Slavia, les hommes de Patrick Vieira peuvent se retrouver en bonne position avant la phase retour de la poule.

A contrario, une défaite des Niçois, privés pendant un moment du défenseur brésilien Dante (victime d'une rupture d'un ligament du genou gauche), les mettrait en mauvaise posture même s'ils recevront deux fois au retour. L'OGC Nice, qui affrontera un Slavia Prague diminué par le Covid-19 (14 joueurs à sa disposition), n'a donc pas le choix pour ce déplacement en République tchèque.