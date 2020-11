Vidéo : l’incroyable vague géante domptée par la surfeuse française Justine Dupont

Des images impressionnantes. La surfeuse française Justine Dupont a dompté il y a quelques jours une vague géante, estimée à plus de 20 mètres de haut, sur le spot de Nazaré, au Portugal.

Tractée en jet-ski par l'Américain Garrett McNamara, légende vivante du surf de grosses vagues, la Bordelaise de 29 ans a réussi à surfer «une bombe» d'après ses propres mots. Sa performance a été filmée par un caméraman présent sur la plage.

Même si elle n'a pas pu encore être mesurée, il s'agit, selon Justine Dupont et les observateurs, de la plus grosse vague que la lauréate de quatre Big Wave Awards - considérés comme les Oscars du surf - ait jamais surfé. Le record de la Française date du 11 février dernier, lorsqu'elle avait maîtrisé un monstre de 21,3 mètres de haut, sur le même spot. D'après elle, cette vague lui a également fait battre son record de vitesse, établi à 65 km/h l'an dernier.

En ridant ce mur d'eau stupéfiant, qui a pu naître grâce à des conditions météorologiques exceptionnelles, Justine Dupont pourrait également s'approcher voire battre le record de la plus grosse vague jamais surfée par une femme. Il est la propriété de la Brésilienne Maya Gabeira, qu'elle a fixé à 22,4 mètres le 11 février dernier, après une rude bataille avec... Justine Dupont, qui avait finalement dû s'incliner.

Pour savoir si la Française a mis la barre encore plus haut, il va falloir s'armer d'un peu de patience, le calcul et l'homologation d'un possible record prenant du temps. Pour celui de Maya Gabeira, la World Surf League a mis pas moins de sept mois à rendre son verdict.