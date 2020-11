Vendée Globe 2020 : classement, météo, abandons... l'avis de Christopher Pratt, skipper Charal

Remplaçant de Jérémie Beyou, favori du Vendée Globe 2020, le skipper professionnel Christopher Pratt, aussi entrepreneur chez Marsail, ne participe pas cette année à la reine des courses au large en solitaire. Il n’en demeure pas moins un observateur averti et livre chaque semaine à CNEWS son éclairage sur le déroulé sur ce tour du monde à la voile qui s'annonce historique.

LE CLASSEMENT

«Pour ce Vendée Globe 2020, je pense qu'au moins 7 navigateurs peuvent espérer remporter le classement général. Trois d'entre eux (Jérémie Beyou, Alex Thompson, Charlie Dalin) font figure de grands favoris. Ce sont tous trois des skippers de très haut niveau et ils bénéficient d'un bateau neuf optimisé et fiabilisé. Derrière ce trio, Thomas Ruyant, Nicolas Troussel, Sébastien Simon et Armel Tripon ont de quoi venir déjouer les pronostics. Enfin, dans un dernier groupe, je citerai, Samantha Davies, Kevin Escoffier, Boris Herrman, Yannick Bestaven et Isabelle Joschke, tous capables d'accrocher un podium. Ils navigueront sur des bateaux de seconde génération plus ou moins optimisés, mais restent d'excellents marins.» Les autres joueront pour des places d’honneur. Il y aura notamment un match pour la première place des bateaux sans foil entre Damien Seguin, Jean Le Cam et Clarisse Crémer.

LA MÉTÉO

«Le départ se fera dans des conditions idéales avec une brise de sud médium et du soleil. Les concurrents devront ensuite traverser deux dépressions avec du vent fort (mais pas une tempête) et une mer de 4 mètres pour espérer rejoindre un alizé (vent d'est en approche de l’équateur) qui s’annonce perturbé et faible. Cette première partie de course sera très engagée car il y aura énormément de manœuvres à faire dans les 48 premières heures. Puis, l’approche des alizés sera complexe au niveau stratégique pour contourner une dépression tropicale qui les perturbe fortement. Les skippers devraient atteindre le pot au noir en une petite dizaine de jours, ce qui est un chrono très moyen voire lent.»

LES ABANDONS

«La fiabilité est l’élément clé de cette course. C’est une course de plus de 70 jours alors que nous avons l’habitude de «courir» sur l’Atlantique pendant 10 à 15 jours. Pour gagner, il faut d'abord arriver ! La préparation technique est hyper importante. C’est ce qui fait dire à Michel Desjoyeaux (seul double vainqueur de l'épreuve) que 80% de la course se joue avant le départ. Les équipes que j’ai citées plus haut sont très expérimentées et ont prévu toute sorte de pannes et de scénarios. Mais il y a toujours beaucoup d’incertitudes sur la résistance des matériaux sur une durée si longue. Par ailleurs, la plus grosse cause d’abandon, ce sont les collisions avec des OFNIS, un évènement imprévisible.»

LE PARCOURS

« Cette année, le départ se fera à huis clos. C’est à la fois plus simple pour les skippers pour se concentrer sans cette effervescence créée par le public nombreux et la présence des médias. Mais en même temps, ce sera triste d’être dans ce chenal vide alors que tout marin rêve de vivre un jour ce moment qui fait exploser le coeur et hérisser les poils. Le parcours du Vendée Globe est simple : descendre l’Atlantique nord et sud, faire le tour de l’Antarctique puis remonter l’Atlantique sud et nord pour rentrer à la maison ! La descente et la remontée de l’Atlantique durent chacune une vingtaine de jours pour les leaders. Les conditions climatiques sont très variées en raison de la circulation des dépressions atlantiques au nord et australes au sud. Les meilleurs réalisent le tour de l’Antarctique en 30 jours. Il s'agit d'une zone très ventée et avec des vagues énormes (il n'y a rien pour arrêter les depressions qui font donc tout le tour de l’Antarctique), des températures très froides et surtout l’isolement. Là bas, personne ne peut venir vous chercher personne pour vous venir en en aide en cas de pépin physique ou mécanique.»