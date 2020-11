Classement, météo, primes… Tout savoir sur le Vendée Globe 2020

Le microcosme des voileux n'attend que ça. Ce dimanche 8 novembre, 33 skippers s'élanceront des Sables d'Olonne pour disputer un Vendée Globe 2020 qui s'annonce palpitant par bien des aspects. Parcours, records, favoris, météo... voici tout ce qu'il faut savoir pour suivre le tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance.

LE CLASSEMENT

L'organisation de la course réalise un classement des concurrents chaque heure. Mais cinq pointages sont communiqués chaque jour au public : à 5h, 9h, 12h, 15h, 18h, 22h.

3 Favoris

De par leurs talents intrinsèques de navigateur en solitaire, mais aussi grâce à la qualité de leur bateau dernier cri équipé de foils ultra performants, ils sont, sur le papier, trois skippers à se démarquer de la concurrence : Alex Thomson, Charlie Dalin et Jérémie Beyou. Et s'il fallait dégager un seul nom, c'est peut-être celui de Beyou, sur son mastodonte Charal, qu'il faudrait alors retenir. Affuté physiquement, le Breton devra se montrer irréprochable dans la gestion psychologique de la course s'il veut réaliser son rêve.

33 concurrents, DU JAMAIS VU

Outre les trois favoris, 30 autres concurrents sont au départ. Certains ambitionnent secrètement de décorcher une place sur un podium, d'autres visent un top 10 ou simplement de boucler la course. Chez les outsiders, il conviendra de garder un oeil sur la course de Thomas Ruyant, Nicolas Troussel, Armel Tripon et Samantha Davies, tous décidés à jouer les trouble-fêtes.

LES Records prêts à TOMBER ?

La présence de foileurs surpuissants laisse à penser que le record de la course, détenu par Armel Le Cléac'h (74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes, en 2016-2017), sera battu. Il reste néanmoins à prouver leur fiabilité sur un Vendée Globe. Il y a en revanche un record que personne ne souhaite voir effacer : celui des abandons (19, en 2008-2009).

Le parcours

La route qui mène des Sables d'Olonne... aux Sables d'Olonne s'avère en deux mots : absolument redoutable. D'abord, la descente de l'Atlantique avec le Golfe de Gascogne et le piégeux Pot au Noir. Puis vient le terrifiant Océan Indien et ses conditions climatiques hostiles. Enfin, avant d'attaquer la remontée vers l'Atlantique (et donc un deuxième passage du Pot au Noir), les skippers devront franchir le célèbre Cap Horn.

La météo, le facteur x

Au coeur de la course, les prévisions météorologiques et les routages polarisent bien entendu l'attention des participants. Cette année, il semblerait que dès les premières heures passées en mer, les skippers soient confrontés à plusieurs casse-têtes. « On n'est pas sur une situation très classique, ça risque d'être assez lent et complexe, a priori, ce n'est pas l'autoroute. Stratégiquement, il va rapidement y avoir un choix à faire entre continuer à gagner dans l'ouest ou piquer au sud. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'indices en faveur d'une route ou d'une autre. J'espère que ça va s'éclaircir dimanche matin, sinon, il faudra choisir sur l'eau dans la journée de lundi. », explique ainsi Jérémie Beyou.

Les primes

200.000 euros de dotations sont promis au vainqueur de cette 9e édition de l'«Everest des mers». Le deuxième remportera 140.000 euros, le troisième 100.000 euros. L'ensemble des primes allouées est à retrouver ici.