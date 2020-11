MotoGP : Fabio Quartararo, faux-pas interdit au Grand Prix d'Europe

Après deux courses compliquées, Fabio Quartararo va abattre l’une de ses dernières cartes ce week-end à Valence lors du Grand Prix d’Europe MotoGP.

Deuxième du championnat du monde des pilotes, le pilote français se doit de devancer son rival Joan Mir s’il souhaite conserver une véritable chance de disputer le titre suprême à trois manches de la fin de la saison. Avec 14 points de retard, il ne doit pas laisser filer l’Espagnol.

Ce dernier a profité des deux dernières courses très compliquées sur le circuit d’Aragon (que lui et sa moto n’affectionnent pas vraiment), avec une 18e place et 8e la semaine suivante, pour s’emparer de la première place.

«Même si j’ai eu deux courses difficiles en Aragon, je veux tirer avantage du bon ressenti que j'ai toujours eu sur une MotoGP à Valence pour les deux courses qui vont s'y disputer. C'est un tracé court mais que j'aime bien», a confié le Niçois dans des propos rapportés par l’AFP.

Et avec les bouleversements du calendrier dus à la pandémie de coronavirus, deux courses vont se disputer sur le circuit Ricardo Tormo avant le dernier de la saison au Portugal (22 novembre). Valence sera donc sûrement le juge de paix.

Autant dire qu'à trois manches de la fin, tout reste possible alors qu'une victoire vaut 25 points. Et le successeur de Marc Marquez, sextuple champion du monde et tenant du titre, toujours éloigné des circuits pour cause de fracture du bras droit, tarde à se faire connaître.

Retrouvez toute l’actualité du MotoGP ICI