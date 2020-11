Ligue 1 : l'OL renverse Saint-Etienne et s'offre le derby (2-1)

Lyon s'est imposé dimanche soir face à Saint-Etienne (2-1) en clôture de la 10e journée de Ligue 1. L'OL en profite pour revenir à un point du podium.

Il l'avait annoncé. Tino Kadewere n’est pas qu’un buteur, c’est aussi un devin. Dimanche midi dans une interview à Téléfoot, l’attaquant lyonnais, auteur des deux buts de l’OL contre Saint-Etienne avait confié avoir «rêvé qu’il marquait 2 buts dans le derby.»

Sur le banc au début de la rencontre, l’ancien Havrais a donc réalisé son rêve en même temps qu’il a sauvé ses coéquipiers très mal embarqués dans ce derby à domicile. Menés 1-0 après un csc d’Anthony Lopes, les Gones ont vu Kadewere inscrire un super doublé (65e, 74e) pour offrir le 121e derby de l'histoire. Même si les Lyonnais se sont faits peur sur la fin avec un penalty manqué par Denis Bouanga.

Grâce à ce succès (le 3e en quatre matchs), les hommes de Rudi Garcia grimpent à la 5e avec 17 points, à un petit point du podium. En revanche, Saint-Etienne plonge et se retrouve 15e (10 pts). Les Verts n’ont plus connu la victoire depuis celle obtenu à Marseille (0-2) le 17 septembre. Depuis, ils ont enchaîné 1 nul et 6 revers.