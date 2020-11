Ligue 1 : Un retour à un championnat à 18 clubs ?

Une nouvelle révolution en Ligue 1 ? Elu à la tête de la LFP en septembre dernier, Vincent Labrune a ouvert, ce dimanche, la porte à un retour à un championnat à seulement 18 clubs dans une interview accordée au JDD.

La Ligue 1 avait déjà effectué ce passage entre 1997 et 2002. Avant de revenir au modèle actuel à 20 clubs. Mais près de 20 ans plus tard, l’ancien président de l’OM veut repenser ce format et serait favorable à une refonte de l’élite mais aussi de la Ligue 2 avec une réduction du nombre d’équipes dans ces championnats avec la volonté de renforcer la qualité et l’attractivité.

«De manière générale, en Europe, il y a trop de compétitions, trop de clubs, trop de joueurs. Ça tire le niveau moyen vers le bas», constate, dans un premier temps, le successeur de Nathalie Boy de la Tour désireux de trouver «des moyens de faire passer un cap aux plus gros clubs, par l’accroissement de leurs revenus.»

Il estime ainsi qu’il est nécessaire de «redessiner le format de nos compétitions». «C’est obligatoire, sinon nous mourrons d’ennui en matière de spectacle et d’épuisement en matière d’investissements», ajoute Vincent Labrune.

Et s’il écarte l’idée d’une ligue fermée, il souhaite «ouvrir un débat sur le nombre de clubs participant à la Ligue 1 et à la Ligue 2.» Autrement dit réfléchir à un passage à 18 clubs.