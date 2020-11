Rolex Paris Masters : le triomphe de Daniil Medvedev

Daniil Medvedev a remporté dimanche le Rolex Paris Masters, son troisième Masters 1000, en battant en finale l'Allemand Alexander Zverev (7e) 5-7, 6-4, 6-1.

Numéro 5 mondial, le Russe, qui n'avait pas encore gagné le moindre titre cette année, grimpera d'une place lundi au classement ATP et dépassera Roger Federer.

King of Paris @DaniilMedwed reigns over Zverev 5-7, 6-4, 6-1 to capture a first title in Bercy!#RolexParisMasters | @TennisTV pic.twitter.com/MeLaZEvpc1

— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 8, 2020