Top 14 : Fin de carrière pour l’international du Stade Toulousain Yoann Huget

A 33 ans, Yoann Huget a décidé de dire stop. L’ailier international du Stade Toulousain raccrochera les crampons et mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison, a-t-il confié en exclusivité au Canal Rugby Club.

La faute à des blessures à répétition. Le Tricolore n’a pas été épargné par les pépins physiques ces dernières années et a préféré tout arrêter. «Ça fait plusieurs années qu’on traine des pépins, qu’on ne joue jamais à 100%, et là, on en a discuté avec mon entourage, ma femme, il ne faut pas aller trop loin, donc pour moi ce sera, je pense, ma dernière saison», explique-t-il.

Yoann Huget, qui n’a joué que deux matchs cette saison, peine à se remettre d’une blessure au tendon d’Achille. «Ça fait deux ans que je traine une blessure au tendon d’Achille, j’ai du mal à m’en remettre. C’est pour ça que j’ai pris cette décision d’arrêter et de laisser mon corps se restructurer parce que, depuis 2015, je l’emmène dans des retranchements qui sont un peu durs. Je pense que c’est le bon moment», ajoute-t-il.

Et même s’il avait la possibilité de «re-prolonger à Toulouse, encore un an», il ne se voyait pas «re-signer en n’ayant pas toutes les certitudes d’être à 100%.» Sa décision prise, il a désormais à cœur de bien terminer la saison. «Je vais finir l’année parce que je suis bien, que je suis compétiteur, je vais la finir du mieux possible en donnant tout ce que j’ai. Mais il faut être réaliste, pour l’égo c’est dur de se dire qu’on ne peut plus. Il m’en reste pour finir la saison, mais pas pour repartir pour une année de plus, ce n’est pas possible», confie-t-il.

Sélectionné à 62 reprises en équipe de France, double vainqueur du Bouclier de Brennus (2008, 2019), Yoann Huget, qui aura passé une quinzaine d’années au haut-niveau, est fier de sa carrière et du chemin parcouru. «Ma carrière elle a été dure, mais elle a été belle. Tout ça, ça a été dur à aller chercher, mais j’ai profité de tout ce que j’ai eu. Le commencement, le Stade Toulousain, l’Équipe de France. Il faut souffrir un peu, mais bon, ça valait le coup.», affirme-t-il. Sans regret.