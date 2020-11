Vendée Globe 2020 : le classement de la course en direct

Course unique en son genre, le Vendée Globe représente le graal pour tous les navigateurs solitaires. L'édition 2020 promet d'être particulièrement disputée entre les poids lourds français (Beyou, Dalin) et le Britannique Alex Thomson qui rêve de devenir le premier étranger à remporter l'épreuve. Tout au long de la course, découvrez le classement actualisé en temps réel.

Le grand départ a été donné dimanche 8 novembre à 13h42 des Sables d'Olonne. Durant la course, cinq pointages sont communiqués chaque jour au public : à 5h, 9h, 12h, 15h, 18h, 22h. Retrouvez ici le classement actualisé du Vendée Globe.

le classement en direct