Vendée Globe 2020 : pourquoi le départ est-il donné à 13h02 ?

C’est le jour J. Les 33 skippers du Vendée Globe vont s’élancer, ce dimanche, des Sables-d’Olonne pour un tour du monde à la voile sans escale, en solitaire et sans assistance et tenter de succéder à Armel Le Cléac’h. Et le coup de canon retentira à 13h02 précisément. Mais pourquoi ?

La raison est assez simple. Les organisateurs souhaitent avoir une couverture médiatique la plus importante possible. Avec cette horaire, les journaux télévisés de 13h ont le temps de diffuser leur générique, les présentateurs peuvent annoncer les titres principaux et ensuite diffuser le départ en direct deux minutes plus tard.

Et ce n’est évidemment pas anodin pour les sponsors des embarcations prenant part à l’aventure. C’est également pour cette raison que le départ a lieu un dimanche afin de bénéficier de l’audience la plus large possible. Cette année, le départ de cette 9e édition sera diffusé dans 190 pays à travers le monde.

L’audience promet d’être au rendez-vous. Alors que plus de 300 000 personnes s’étaient amassées sur les pontons et le long du chenal, il y a quatre ans, le départ se fera cette année à huis-clos en raison du contexte sanitaire. Il ne sera donc possible d’assister au départ qu’à la télévision…