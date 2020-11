Vidéo : Suivez en direct le départ du Vendée Globe 2020

Ils sont 33 skippers à s’élancer, ce dimanche, des Sables-d’Olonne pour la 9e édition du Vendée Globe avec le rêve de succéder à Armel Le Cléac’h. Un départ, donné à 13h02 précisément, à suivre en direct sur CNews.fr.

Jamais ils n’ont été aussi nombreux à tenter l’aventure de ce tour de monde à la voile sans escale, en solitaire et sans assistance. Et les 27 hommes et les 6 femmes engagés ont comme premier objectif de boucler la course longue de 40 000 kilomètres à travers le globe.

Il leur faudra bien négocier les premières heures et la descente de l’Atlantique avec le Golfe des Gascogne et le passage du toujours très redouté Pot au noir.

Même si le scénario d'une course toujours pleine de rebonbissements est difficile à établir, la victoire devrait se jouer entre Jérémie Beyou, Alex Thomson et Charlie Dalin embarqués sur des bateaux derniers cris équipés de foils ultra performants.

De quoi leur permettre également de faire tomber le record d’Armel Le Cléac’h, établi il y a quatre ans, en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes. Il reste néanmoins à prouver leur fiabilité sur un Vendée Globe.

Une chose est sûre, le grand vainqueur sera inédit car aucun ancien lauréat n’est présent au départ. Le rendez-vous pour l’arrivée toujours aux Sables-d’Olonne dans un peu plus de deux mois est déjà pris.