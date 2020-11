Chris Nikic, premier trisomique de l'histoire à réaliser un Ironman

Chris Nikic, un Américain âgé de 20 ans, est devenu, dimanche, le premier triathlète trisomique à terminer un Ironman.

Accompagné de son guide, Dan Grieb (grand connaisseur des Ironman), ce sportif est entré dans l’histoire de la plus belle des manières. Il est parvenu à accomplir les 3,8 km de natation (en 1h54’39), 180 km de vélo (8h12’37) et les 42 km à pied (en 6h18’48) pour réussir cette incroyable performance en 16h46’09, soit 13’51 avant la limite autorisée.

Chris Nikic, qui avait déjà participé au triathlon des Special Olympics, n’a pas été épargné pendant son aventure puisqu’il a été piqué par des insectes et a également connu une chute à vélo. Mais il est parvenu à tenir et à aller au bout de son rêve, qu’il préparait depuis des mois.

Et sa performance est d’autant plus remarquable qu’il a dû se préparer malgré les nombreuses fermetures des nombreux centres sportifs en raison de la pandémie de coronavirus qui touche la planète. Chris Nikic, qui s’est fait opérer du cœur à 5 ans, s’est entraîné quatre heures par jour, six jours par semaine.

La pratique du sport de haut niveau a d'ailleurs eu un aspect très positif sur sa santé mais aussi sur le mental comme l’a souligné son père. «Nous avons remarqué que Chris acquérait de nouvelles compétences de plus en plus vite, et avons constaté qu’il se souvenait mieux et plus rapidement des détails, a confié Nik Nikic. Sa puissance de calcul a augmenté et son temps de réponse est devenu plus rapide.»

Chris Nkic avait d’ailleurs, via son compte Instagram et un site internet éponyme, commenté en direct son entraînement. Et le jour de l’Ironman, il avait indiqué : «Ce matin, je me suis levé trisomique… Ce soir, je me coucherai Ironman !» Il y est parvenu. Un merveilleux exemple.