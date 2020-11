Didier Deschamps pour une Ligue 1 à 18 clubs

Didier Deschamps a confié lundi qu’il était en accord avec la proposition du président de la LFP Vincent Labrune d’ouvrir un débat sur le passage de 20 à 18 clubs en Ligue 1.

Dans un entretien au JDD, l’ancien président de l’OM a indiqué l’envie de faire évoluer le championnat de France. «De manière générale, en Europe, il y a trop de compétitions, trop de clubs, trop de joueurs. Ça tire le niveau moyen vers le bas, a pointé du doigt Vincent Labrune. Il n’est pas question de ligue fermée. Il s'agit simplement d'ouvrir un débat sur le nombre de clubs participant à la L1 et la L2.»

Une idée que Didier Deschamps trouve «sensée» comme il l’a confié lors d’une visio-conférence lundi à Clairefontaine. «Cela fait un moment que je suis convaincu que, l'élite, plus elle est resserrée, mieux c'est. Quand on voit aujourd'hui les calendriers avec tous les enchaînements, on n'a jamais eu ça ! Avoir quatre matches de moins dans un championnat, en passant à 18 clubs, ça va dans le sens de l'élite», a soutenu le sélectionneur de l’équipe de France.

«J'ai connu une période où on était à 18 aussi (entre 1997 et 2002). C'est tirer le foot français vers le haut. Je ne vais pas me faire que des amis mais à un moment, en plus avec la situation qu'on a à l'heure actuelle, ça me semble être quelque chose de très sensé. La Ligue 1 doit aller dans ce sens-là», a poursuivi Deschamps, qui a côtoyé Labrune quand il a entraîné Marseille.

Le champion du monde 98 en tant que joueur et en 2018 en tant que sélectionneur avec les Bleus est également revenu sur le niveau de la Ligue 1 souvent critiqué. «La compétitivité de la Ligue 1 est jugée sur la scène internationale, ce n’est pas le bon timing pour en parler positivement, a-t-il précisé. Après, Lille a fait un excellent résultat contre Milan et trois jours après, cela ne l’a pas empêché de perdre à Brest… La L1 fait partie des meilleurs championnats : je regarde énormément de matches étrangers, et je peux vous dire que je ne vois pas que des top matches non plus ailleurs, alors qu’il n’y a que des internationaux sur le terrain. La L1 est très regardée partout en Europe, il y a beaucoup de qualité… La preuve, beaucoup de clubs européens viennent se servir chez nous !»