Ligue 1 : L’arbitre Stéphane Moulin est décédé

L’arbitrage français est à nouveau en deuil. Deux mois après la disparation de Sébastien Desiage, des suites d’une longue maladie, Stéphane Moulin est décédé, ce dimanche 8 novembre, à l’âge de 57 ans.

En treize ans de carrière au plus haut niveau national, entre 1995 et 2008, le natif de Rennes était devenu une figure du monde de l’arbitrage dans l’hexagone. Au total, il a dirigé 155 matchs de Ligue 1, 95 rencontres de Ligue et une trentaine de matchs de Coupe de France et Coupe de la Ligue, ainsi que le Trophée des champions entre Nantes et Monaco en 2000 et quelques rencontres internationales.

Après avoir rangé son sifflet, il avait notamment intégré le comité directeur de l’arbitrage au sein de la Fédération française de football en 2012. Il a également présidé l’union nationale des arbitres. Les causes de son décès n’ont pour l’heure pas été révélées.