Vidéo : Max Biaggi atteint 408 km/h sur une moto électrique

Une pluie de record pour Max Biaggi. Le pilote italien de 49 ans a enchaîné les performances exceptionnelles au guidon d'une moto Voxan, il y a quelques jours.

La performance a eu lieu sur la piste de l’aéroport français de Châteauroux (Indre), à la fin du mois dernier. Le champion s’est attaqué, au total, à 12 records du monde de vitesse lors de cet événement organisé pour célébrer les 20 ans de l’aventure électrique du Groupe Venturi.

Pour cela, sa moto Wattman a été préparée en version non-carénée et semi-carénée (2 catégories différentes). Une moto exceptionnelle, qui développe 367 chevaux et ne possède pas de circuit de refroidissement classique. Dépourvue de radiateur, elle est en effet refroidie grâce à de la carboglace (gaz carbonique comprimé jusqu'à l'état solide, qui ne devient pas de l'eau en fondant).

Plusieurs records du monde

Les plus prestigieux des records battus est le suivant : avec 366,94 km/h de moyenne sur le mile lancé, Max Biaggi et sa Wattman ont largement amélioré le record en catégorie moto électrique semi-carénée de plus de 300 kilos. Le compteur a même atteint les 408 km/h en vitesse instantanée.

Le record du mile (départ lancé. non-carénée) a été également battu avec 349,38 km/h de moyenne et une vitesse de pointe maximum à 372 km/h.

Au départ, les tentatives devaient avoir lieu en juillet dernier en Bolivie, sur le Salar de Uyuni, le plus vaste désert de sel au monde. Mais l'épidémie a perturbé le beau projet. Finalement, le décor était peut-être moins exotique, mais les performances ont été au rendez-vous.