«Footballeurs de couleur» : le patron de la fédération anglaise fait scandale et démissionne

Greg Clarke, patron de la Fédération anglaise de football, a provoqué un tollé après avoir employé des propos discriminants devant la chambre des députés mardi. Il s'est excusé et a démissionné.

Auditionné par un comité parlementaire au sujet de la crise financière et de gouvernance qui frappe le football, le président de la FA a utilisé le terme «coloured footballers» («footballeurs de couleur») pour parler des footballeurs noirs, comme le rapporte le Guardian.

«Si vous regardez ce qui arrive aux footballeuses de haut niveau, aux footballeurs de couleur de haut niveau et aux agressions qu'ils subissent sur les réseaux sociaux… Ils subissent des agressions absolument terribles, a ainsi répondu Greg Clarke à la députée travailliste Alex Davies-Jones qui l’interrogeait sur l’absence de footballeurs homosexuels. Dès que vous levez la main, les recoins les plus sombres des réseaux sociaux viennent à vous.»

The language used by Greg Clarke in our @CommonsDCMS meeting this morning was absolutely abhorrent.





It speaks volumes about the urgent progress that needs to made in terms of leadership on equalities issues in sport.





I can't believe we're *still* here in 2020. https://t.co/5Kjgd947AN

— Alex Davies-Jones MP (@AlexDaviesJones) November 10, 2020