Ligue 2 : Fabien Barthez à Toulouse jusqu’à la fin de la saison

Fabien Barthez est de retour dans son club formateur. L’ancien gardien a été nommé, ce mardi, dans un rôle de consultant à Toulouse, où il partagera son expérience auprès des équipes du centre de formation et du groupe professionnel jusqu'à la fin de la saison.

Une «recrue» de luxe pour le pensionnaire de Ligue 2 avec le champion du monde 1998 et d’Europe 2000. L’ex-portier de l’équipe de France (87 sélections), qui a mis un terme à sa carrière en 2007, aura pour mission d’«accompagner et développer la progression et la formation» des gardiens de but du TFC.

Passé par Toulouse, Marseille, Manchester United et Nantes, Fabien Barthez travaillera en étroite collaboration avec l’entraîneur Patrice Garande, l’entraîneur des gardiens de but du groupe professionnel Rudy Riou, ainsi que le Directeur technique du centre de formation Denis Zanko.

«Il sera au service et au soutien de toutes les équipes qui travaillent déjà auprès des gardiens de but toulousains, pour enrichir notre club de son expérience, de sa technique et de son savoir-faire», a indiqué dans un communiqué le TFC, actuel 9e de Ligue 2.

«Ma pure passion m’a poussé à m’investir dans un rôle de consultant. Je souhaite transmettre et partager ma vision de ce poste dans toute sa globalité, en collaboration avec le staff technique, pour les gardiens de l’effectif professionnel et du centre de formation», a déclaré Fabien Barthez, qui fera ses débuts dans ses nouvelles fonctions à partir de ce mercredi.