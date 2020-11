Vendée Globe 2020 : Alexia Barrier à l’épreuve d’un défi sportif, scientifique et environnemental

Elle est à la barre du plus vieux bateau de la flotte de la neuvième édition du Vendée Globe. Alexia Barrier pointe à la 29e place de la plus prestigieuse des courses au large en solitaire et sans assistance.

C’est un rêve d’enfant que la navigatrice azuréenne de 40 ans est en train de réaliser à la barre de «TSE-4MyPlanet», son bateau vieux de 22 ans qui compte déjà quatre tours du monde à son actif.

Recueillir des données scientifiques

Sportive accomplie et femme engagée, Alexia Barrier a choisi de donner un sens à son exploit. Lors de ses traversées, la navigatrice a l’habitude de récolter des données en faveur de la recherche scientifique et environnementale. Depuis 2010, à bord du bateau qui porte le nom de sa fondation pour l’environnement (4MyPlanet), Alexia Barrier a ainsi recueilli plus d’un million de données scientifiques.

Durant le Vendée Globe, elle continuera à utiliser le Thermosalinomètre et les capteurs installés sur la précédente Transat Jacques Vabre, avec le concours de l'IFREMER (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer).

Observer les évolutions climatiques

En outre, celle qui rêvait de participer au Vendée Globe depuis l’âge de 12 ans emporte une balise Argos et un Profiler qui seront déployés dans le grand sud austral. Cela permettra, avec le concours de l’UNESCO, de récolter des données qui permettront aux météorologues et aux chercheurs de mieux observer les courants marins et les évolutions climatiques.

D’ici à l’arrivée, Alexia Barrier a bien l’intention de partager son aventure avec le plus grand nombre. Avant le départ, la navigatrice (qui a déjà réalisé 17 transatlantiques en solitaire) a déjà commencé à parler de son défi avec des collégiens de Puget-Théniers lors d’une visio-conférence organisée par le Département des Alpes-Maritimes, partenaire de la navigatrice, pour ce Vendée Globe.