Equipe de France : Les Bleus surpris par la Finlande (0-2)

Douche froide pour le Bleus. Avec une équipe largement remaniée, en raison des nombreuses blessures, les champions du monde ont été surpris, ce mercredi, par la Finlande en match amical (0-2).

Cette rencontre était peut-être dénuée de tout enjeu et calée au milieu d’un calendrier surchargée, une défaite contre une nation classée 55e au classement Fifa fait toujours mauvais genre. Surtout pour des champions du monde.

Il n’y en avait que deux au coup d’envoi (Olivier Giroud et Paul Pogba), mais cela ne suffit pas à expliquer la piètre prestation des hommes de Didier Deschamps, qui ont concédé leur troisième revers, la première à domicile, depuis leur sacre en Russie.

Privé de plusieurs cadres ou désireux de laisser souffler certains, le sélectionneur tricolore avait décidé de procéder à une revue d’effectif. Et à sept mois de l’Euro, ils étaient quelques-uns à se voir offrir une occasion de se distinguer. C’était le cas notamment de Marcus Thuram.

Appelé pour la première fois, le fils de Lilian Thuram, 12 ans et cinq mois après la 142e et dernière cape de son père, a connu un baptême du feu frustrant. Homme le plus en vue en début de rencontre, il s’est créé les premières occasions et a été tout proche de fêter sa première cape avec un but. Mais sa tête a échoué sur la barre (15e) et sa reprise de volée a filé au-dessus (17e).

PEt à l’image de l’attaquant du Borussia Mönchengladbach, les Tricolores ne sont jamais parvenus à faire sauter le verrou finlandais, malgré une nette domination, et les entrées d’Antoine Griezmann et Anthony Martial, à la place d’Olivier Giroud et Wissam Ben Yedder décevants, n’y a rien changé.

A contrario, la Finlande a fait mouche sur des deux premières occasions, profitant des largesses défensives tricolores. Sur une perte de balle de Moussa Sissoko au milieu de terrain, Marcus Forss a trompé Steve Mandanda (28e) avant qu’Onni Valakari ne limite trois minutes plus tard d’une frappe lointaine (31e)

