Wilder-Fury : Mike Tyson veut voir un troisième combat

Mike Tyson, qui combattra Roy Jones Jr fin novembre, a confié qu’il serait heureux de voir un 3e combat de boxe entre Deontay Wilder et Tyson Fury.

Dans une interview accordée à ESPN, le plus jeune champion du monde poids lourds, qui remontera sur un ring 15 ans après son dernier combat professionnel (il a combattu en exhibition en 2006), a indiqué qu’il était un fan des actuels patrons de la catégorie reine (Anthony Joshua, Deontay Wilder et Tyson Fury).

«Iron Mike» a toutefois un petit chouchou : le Gypsy King. Pour l’Américain, l’actuel détenteur de la ceinture WBC est «très bon». «Il a l’air de ne pas être intimidant, il est vraiment insaisissable, il sait vraiment bien boxer, il est intelligent et il est compliqué de le frapper. C’est un monstre», a détaillé Mike Tyson.

Mais la terreur des rings dans les années 1980 et 1990 apprécie également Deontay Wilder. Et il lui a demandé de ne pas laisser tomber et de se relever après sa première défaite chez les pros, le 22 février dernier contre Tyson Fury.

«Quand Wilder sort sa tête de son c.., il est bon. Il doit juste arrêter d’intérioriser les choses. Je le trouve génial, a confié Mike Tyson qui a enchaîné avec l’envie de voir Wilder affronter Fury lors d’un 3e combat. Continuez à vous battre. Combats Fury de nouveau.»