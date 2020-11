Zlatan Ibrahimovic aura un film sur son histoire

Zlatan Ibrahimovic va faire l’objet d’un film dont la sortie est prévue pour l’automne 2021, a révélé mercredi la presse italienne.

Après la statue, le livre, place au film. Actuellement en train de faire les beaux jours de l’AC Milan à 39 ans, l’attaquant suédois va avoir l’honneur d’être la star du film qui lui est consacré.

Le tournage a commencé en Suède, sur les traces des débuts de l’ancien joueur du PSG, natif de Malmö. Il se poursuivra au Pays-Bas où Zlatan Ibrahimovic a explosé du côté de l’Ajax Amsterdam. Ensuite ce sera évidemment l’Italie où il est devenu l’un des plus grands attaquants du monde en évoluant dans les trois plus grands clubs italiens (Juventus, Inter et Milan).

Reste ensuite à savoir si les réalisateurs iront en Espagne (FC Barcelone), France (PSG), Angleterre (Manchester United) et Etats-Unis (Los Angeles Galaxy) pour retracer tout le parcours d’Ibra.

A priori oui, puisque ce film s’inspire de son autobiographie parue en 2011 «Moi, Zlatan Ibrahimovic».