Masters d'Augusta 2020 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le 84e Masters d’Augusta, un des plus prestigieux tournois de golf, se déroule entre le jeudi 12 novembre et le dimanche 15 novembre. Il sera à suivre sur les antennes de Canal+. Voici le programme complet.

Pour la première fois de l’histoire, le Masters Tournament, qui se déroulera comme toujours à l’Augusta National Golf Club en Géorgie (Etats-Unis), aura lieu en automne. Habituellement, il est organisé en avril.

Qui de Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, Justin Thomas et Jon Rahm succédera à Tiger Woods, vainqueur l’an dernier, quatorze ans après sa dernière victoire à Augusta ? A moins qu’une nouvelle surprise n’ait lieu.

25 years and five Masters victories later, Tiger Woods has left an indelible mark on Augusta National. #themasters pic.twitter.com/pMCExXEud8

— The Masters (@TheMasters) November 10, 2020