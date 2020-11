NBA : Evan Fournier dévoile le nouveau ballon Wilson

Le joueur français du Orlando Magic Evan Fournier est de retour à l'entraînement. Il en a profité pour jouer les insiders de luxe en dévoilant le futur ballon officiel de la ligue.

Dans une courte vidéo de 11 secondes, le joueur le fait tourner dans sa main, dévoilant quelques détails intéressants de ce ballon de la marque Wilson.

Sur les images, on peut apercevoir la mention, en anglais, «Ballon officiel de match», ainsi que la signature du commissaire de la NBA, Adam Silver, une tradition sur ce type de ballon. Autre info croustillante, la présence du logo officiel de la ligue, avec un diamant en fond, comportant la mention «75». Ce visuel inédit devrait donc être le logo célébrant le 75e anniversaire de la Ligue, la saison prochaine, qui devrait débuter le 22 décembre.

Si ces images ont une telle importance, c'est parce que la saison 2021-2022 marque aussi la fin du partenariat de quasiment quarante ans entre la ligue nord-américaine et un autre équipementier mythique, Spalding.

Et si Wilson avait officiellement annoncé en mai dernier qu'il reprenait effectivement les rênes, aucune image n'avait encore filtré.

