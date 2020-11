NBA : Russell Westbrook veut déjà quitter Houston

Une petite année et puis s’en va ? Le meneur de Houston, Russell Westbrook, souhaiterait quitter le Texas après seulement une saison chez les Rockets.

Le joueur de 33 ans veut retrouver une place de leader, a rapporté le toujours très bien renseigné Shams Charania de The Athletic. Nostalgique de l’importance qu’il avait lorsqu’il évoluait au Thunder d’Oklahoma, «Wes’» aurait fait part de ses envies de transfert.

Rockets’ Russell Westbrook wants out of Houston, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 12, 2020

Après seulement une saison avec les Texans, des blessures et une élimination en demi-finale de conférence Ouest face aux futurs champions (4-1), les Lakers, trouver une franchise qui lui accorde un tel crédit ne sera pas chose aisée pour Westbrook. Il lui reste encore trois ans d'un contrat qui pèse environ 113 millions d’euros.

Pourtant, selon ESPN, six franchises seraient sur les rangs : les deux équipes de Los Angeles (Lakers et Clippers), les Pistons, les Knicks, les Hawks et également les Hornets. D’autres formations pourraient se manifester, affirme le média sportif américain.

New on E+: What happens if James Harden and Russell Westbrook do ask out of Houston?https://t.co/oB1nYzx8lY — Bobby Marks (@BobbyMarks42) November 11, 2020

D’après les médias américains, James Harden ne serait pas contre prolonger son aventure à Houston, pour le moment. Il faudra voir ce que récupère Houston dans un éventuel échange et si les Rockets peuvent toujours être un outsider pour le titre.