PSG : Leonardo sévèrement pris à partie par les ultras parisiens

Leonardo, directeur sportif du PSG, a été vivement critiqué par les Collectif ultras Paris après ses déclarations qui présentaient Marseille comme la ville du foot en France.

Lundi, alors qu’il répondait aux questions des internautes dans le but de calmer les tensions existantes (notamment sa relation avec Thomas Tuchel), Leonardo était peut-être un peu trop détendu. Lorsqu’il a répondu à une question concernant la place du football à Paris, sa réponse a été claire et nette, mais elle n’est pas passée auprès des ultras du club.

«Il y a une culture à construire dans la ville, avait-il indiqué. Paris n'a jamais été exactement la ville du foot. C'est toujours Marseille. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour que Paris devienne la ville du foot. Quand je jouais ici, on jouait le vendredi parce que le samedi et le dimanche il y avait d'autres activités.» Si sur Twitter, plusieurs fans (anonymes) ont critiqué ses propos, le CUP a réagi ce jeudi.

Communiqué du 12 Novembre 2020. pic.twitter.com/FpFqJptZ5L — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) November 12, 2020

«Ce n’est pas parce que la richesse et la beauté de la Ville lumière ne se limitent pas au foot que nous ne sommes pas une ville de foot et que nous ne respirons pas PSG, a attaqué le CUP dans un communiqué publié ce jeudi. (…) Étonnant que M. Leonardo n'ait pas plutôt songé à mentionner la ferveur inégalée, la fidélité et le dévouement de ses propres supporters.»

Ancien joueur du PSG (1 saison) et considéré comme le messie ces dernières années par les supporters, Leonardo voit aujourd'hui les ultras remettre en cause son attachement au club. «Peut-être que 46 matchs seulement en tant que joueur du club et un retour au sein de la direction quand les associations de supporters étaient bannies du Parc ne sont pas suffisants pour connaître la ferveur parisienne», peut-on lire.

Il convient de rappeler que le Collectif Ultras Paris et Leonardo ont un passif. Et on a pu l’observer durant le live. A la question posée par Romain Mabille, ancien président du CUP : «Pourquoi Leonardo n'a jamais voulu participer aux réunions avec le CUP ni rencontrer les supporters?», le directeur sportif avait répondu : «Mon rôle, c'est de construire une équipe, gagner des matchs. C'est pour ça que toutes les choses administratives du club, ce n'est pas moi. (Avec les supporters), il y a des conventions, des contrats. Moi, j'ai étudié les contrats des joueurs, d'entraîneur, là-dessus, je sais tout. (…) Moi, c'est le terrain, construire. Chacun son rôle.»

«Considérer que le dialogue avec ses propres supporters ne relève pas de fonctions du directeur sportif mais des ‘choses de l'administratif’ n'aidera pas, a ainsi répondu le CUP dans son communiqué. Pour cela, il faudrait peut-être déjà commencer par nous rencontrer, ce que vous n'avez jamais voulu faire depuis votre retour, vous verrez, ça peut être plus facile et agréable qu'un rendez-vous administratif.» Ambiance.