Portugal-France en Ligue des nations : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Une finale de groupe. Un mois après leur match nul au Stade de France (0-0), la France et le Portugal se retrouvent, ce samedi, toujours en Ligue des nations avec en jeu la première place de leur poule. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h45 sur TF1.

Avantage au champion d’Europe en titre. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo sont en tête grâce à une meilleure différence de buts (+8 contre +4). Pour espérer prendre le contrôle de leur groupe, les champions du monde devront gagner ou faire match nul avec au moins un but marqué avant de recevoir, mardi, la Suède.

Mais pour faire un résultat à Lisbonne, les hommes de Didier Deschamps vont devoir afficher un tout autre visage et état d’esprit que ceux entrevus, trois jours plus tôt, lors de la défaite contre Finlande (0-2), seulement 55e au classement Fifa. «On a été en dessous de ce que j’attendais. Dans tout ce qui est générosité, engagement, duel, ils ont mis ce qu’il fallait, nous pas suffisamment», a regretté le sélectionneur tricolore qui voit en ce revers une «piqûre de rappel».

«On a pris une belle leçon, de temps en temps ça ne fait pas de mal si on a oublié des choses basiques», a-t-il ajouté, alors que, dans le même temps, les Portugais n’ont pas connu ce genre de problème en étrillant Andorre (7-0).

Et pour ce match décisif, le patron des Bleus pourrait compter sur ses meilleurs atouts, si les blessés sont remis sur pied. «Cela va dans le bon sens chaque jour qui passe. J’espère heureusement des retours, certains sont plus prévisibles que d’autres. On est sûr de rien, mais cela progresse», a confié Deschamps. Et ces retours ne seront pas de trop pour défier la bande à Cristiano Ronaldo.