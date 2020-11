Vendée Globe 2020 : classement, tempête Theta, Jérémie Beyou... l'avis de Christopher Pratt, co-skipper Charal

Remplaçant de Jérémie Beyou sur le Vendée Globe 2020, le skipper professionnel Christopher Pratt, aussi entrepreneur chez Marsail, ne participe pas cette année à la reine des courses au large en solitaire. Il n’en demeure pas moins un observateur averti et livre chaque semaine à CNEWS son éclairage sur le déroulé sur ce tour du monde à la voile qui s'annonce historique.

Classement

«Les conditions particulières de ce début de course ont été à l’avantage des bateaux à dérives. En effet, des allures de près (c’est-à-dire, proches du vent) ainsi qu’une mer formée ont animé les premiers jours de ce Vendée Globe 2020. Cette météo est moins propice aux bateaux à foils qui ont besoin d’une mer plate et d’angles de vent plus ouverts pour exprimer leur plein potentiel.

Il est important de comprendre que les classements sont calculés en fonction de la distance au but (en ce moment, l’équateur) ce qui favorise artificiellement les bateaux décalés dans le sud et donc plus proche de la route directe. Cette route, dite directe, est la plus courte en distance mais pas forcément la plus rapide. Les coureurs qui ont décidé en début de course d’aller chercher une option Ouest récoltent petit à petit les fruits de leur investissement !»

Jean Le cam

«Nous ne pouvons qu’être fan des premiers jours de course réalisés par le Roi Jean (Jean Le Cam).

Jean est le doyen de cette course. C’est sa cinquième participation et il ne joue pas la gagne avec son bateau à dérives (vainqueur en 2008 aux mains d’un certain Michel Desjoyaux). Il reste sans nul doute un des grands favoris pour le classement (non officiel) des bateaux à dérives. C’est aussi un sacré personnage, une icône, une de mes idoles d’enfance. Auréolé de trois victoires sur La Solitaire du Figaro, d’une seconde place sur le Vendée Globe et la Route du Rhum, on ne le surnomme pas le roi Jean pour rien ! Et puis, il a ce sens de la formule, ce côté bougon et bourru. Ce Vendée globe, il l’a préparé à mains nues ou presque; avec un tout petit budget et une équipe réduite. Le slogan avec son portait (dessiné par Titouan Lamazou, premier vainqueur du VG et ami de Jean) à l’avant de son bateau «Yes We Cam» résume bien son état d’esprit.»

Météo et Parcours

«Dans la nuit de mardi à mercredi, les concurrents ont fait face à une dépression creuse au large du Cap Finistère (Pointe nord-ouest de la péninsule ibérique). Cette dernière a généré des vents forts (plus de 45 nœuds, soit 80 km/h) ainsi qu'une mer forte et désordonnée. Le passage du front a été violent mais heureusement rapide. Bien qu’il ait fortement éprouvé les marins il n’a, a priori, pas causé d’avaries majeures sur les Imocas. Ce sont des conditions relativement classiques en cette saison dans le golfe de Gascogne : marins et bateaux sont préparés pour les affronter. Cela demeure un stress pour les skippers et leurs équipes qui ne veulent pas voir leurs efforts de préparation ruinés en quelques heures à la première tempête. Alors, les skippers lèvent le pied, sûrement un peu plus qu’à l’accoutumée pour ne prendre aucun risque et ne pas hypothéquer leurs chances de terminer le tour.

Dans les prochains jours, les skippers contourneront une dépression tropicale au large des Canaries, la tempête Theta. Cette dernière coupe le souffle de l’alizé qui permet habituellement aux voiliers de naviguer rapidement au portant vers l’équateur à ces latitudes. Ils devront attendre d’être en approche des îles du Cap Vert pour toucher enfin ces vents tant attendus. Il sera alors temps de se choisir son point de passage dans le pot au noir (zone de convergence intertropicale avec vents faibles et nuages menaçants). La route est encore longue et semée d’embuches d’ici là.»

Les avaries

«Les avaries ont été mineures mais nombreuses en ce début de course. La plupart d’entre elles sont liées à des problèmes de hooks. Il s'agit des mécanismes qui permettent de bloquer les voiles en tête de mât pour réduire les efforts de compression dans le mât. Cela permet également d’avoir des drisses (cordes utilisées pour hisser les voiles) plus fines, et par conséquent, plus légères. Ces systèmes sont assez simples et répandus. Il semblerait qu’un lot défectueux ait été mis en service. C’est la raison du demi-tour de Fabrice Amédeo. Ruyant, Tripon et Boissières ont choisi eux de se dérouter quelques minutes ou heures pour réparer. En effet, en cas de dysfonctionnement, une fois la voile hissée, la situation devient dangereuse. Soit il est impossible de l’affaler (redescendre); ou pire, la voile peut causer des dommages plus ou moins importants en tombant de manière inopinée.

Jérémie Beyou a lui été confronté à une autre difficulté : une pièce de carbone a cassé entrainant une série d’avaries en cascade poussant le skipper de Charal à faire demi-tour. La course contre la montre est maintenant lancée pour qu’il puisse à nouveau repartir une fois les réparations effectuées aux Sables d’Olonne.»

Ce que j’ai aimé

«Un départ complétement fou, à part. Comme toujours, et même sous huis clos, au moment où les skipper embarquent : Le cœur explose dans la poitrine, la gorge se serre, les larmes embuent les yeux. La météo avait décidé de compenser la liesse populaire manquante dans le chenal des Sables par un décor fantastique. Des lueurs mystiques du petit jour entre les digues, jusqu’au départ sous un soleil éclatant, en passant par cette brume fantomatique contraignant la direction de course à repousser le départ de plus d’une heure, tous les ingrédients étaient réunis. Le spectacle était fabuleux !»

Ce que j’ai détesté

«Le demi-tour de mon ami Jérémie Beyou sur avarie. La course perd un de ses plus grand favoris, nous privant d’une bagarre que l’on attendait avec impatience avec Thomson, Ruyant, Dalin et consorts.»