Vendée Globe : «J’ai peur», confie Clarisse Crémer à l'approche de la tempête Theta

Des mots touchants. Alors qu'elle s'approche de la tempête Theta, la jeune skipper de la Banque Populaire, Clarisse Crémer, qui effectue son premier Vendée Globe, se confie dans une lettre sur ses craintes.

«Vous aurez compris, j'ai peur, que dis-je, je flippe grave, à l'approche de la dépression qui approche», écrit-elle pour commencer. «Je réfléchis donc depuis quelques temps à la stratégie à adopter».

La navigatrice de 30 ans fait ensuite part des problèmes rencontrés depuis son départ et le stress ressenti. «Je n'ai pas encore connu d'avarie sévère mais j'ai eu mon lot de petites merdouilles bien agaçantes et parfois énergivores (tout du moins en stress provoqué pour la bizuth que je suis) et je sens bien que chaque gros coup de vent hypothèque un peu la santé du bateau», poursuit-elle.

«Je souhaiterais ménager ma monture (et mes nerfs) et je cherche tout à la fois à ralentir un peu et à faire de l'Ouest (souvent on fait l'un ou l'autre, je me lance dans les deux ambitions). Je suis prête à aller visite l'Atlantique un peu plus longtemps pourvu que Theta me laisse tranquille...», ajoute la protégée d'Armel Le Cleac'h.

«Je n'arrive plus à dormir»

La jeune femme raconte ensuite que «ça fait tout drôle quand on a l'esprit de compétition de faire un bord un peu à l'envers de la piste comme je suis en train de le faire, de mettre la course de côté». «Je n'arrête pas d'être tentée d'empanner depuis un bout de temps maintenant, écrire me fait donc gagner quelques minutes vers l'Ouest ! De toute façon je n'arrive plus à dormir, mon hydrogénérateur m'a fait monter le palpitant», souligne-t-elle.

«Amis routeurs et météorologues chevronnés, vous pourrez lire entre les lignes de ce message qu'il faut être indulgent sur l'analyse de ma trajectoire», prévient Clarisse Crémer avant de conclure avec une pointe d'humour, «j'ai mis sur le haut du panier une carte mystère : 'ne pas se faire défoncer'».