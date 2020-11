MotoGP : Fabio Quartararo peut-il encore croire au titre ?

Fabio Quartararo, 2e du championnat du monde de Moto GP, abat sa dernière carte ce week-end lors du Grand Prix de Valence.

Après plusieurs courses compliquées, le pilote français a perdu la tête du classement général au profit d’un Joan Mir beaucoup plus appliqué sur cette fin de saison. Vainqueur de la dernière course sur le même circuit Ricardo Tormo, l’Espagnol est en position de force pour décrocher son tout premier titre.

Avec 37 points d’avance sur Fabio Quartararo et son compatriote et coéquipier Alex Rins, le pilote Suziki peut devenir le premier pilote champion du monde pour la marque de Hamamatsu (au sud-ouest du Japon) depuis 2000 avec l'Américain Kenny Roberts Jr.

The two main title contenders both know what they need to do!





The target for @Rins42 and @FabioQ20 is to win at all costs #ValenciaGP pic.twitter.com/JFOL5N7jNV

— MotoGP (@MotoGP) November 12, 2020