Equipe de France : Adversaires, date, lieu… tout savoir sur le Final Four de la Ligue des nations

L’équipe de France est le premier pays à avoir décroché son billet pour le Final Four. Les champions du monde attendent désormais de connaître le nom des trois autres qualifiés, et notamment leur futur adversaire qu’ils affronteront dans un an en Pologne, en Italie ou aux Pays-Bas.

La 2e édition du Final Four de la Ligue des nations sera organisée du 6 au 10 octobre dans le pays vainqueur du groupe 1. Avant les deux dernières journées, la Pologne occupe la tête avec un point devant l’Italie et deux points devant les Pays-Bas. Mais les Polonais doivent affronter ses deux poursuivants.

Tout reste donc à faire pour ses trois nations pour valider leur qualification et affronter le vainqueur du groupe 2, où le suspense est entier. Même si, avant les deux derniers matchs, la Belgique est en ballotage favorable et peut décrocher son billet en cas de succès contre l’Angleterre, qui compte deux points de retard tout comme l’Islande.

Mais le groupe qui intéresse les Bleus est le 4, où se trouve leur futur adversaire. Et la qualification se jouera entre l’Allemagne et l’Espagne, qui s’affronteront dans une «finale» lors de l’ultime journée à Séville.

Les Allemands, qui sont déjà dans la poule des Tricolores à l’Euro, occupent la tête avec un point d’avance sur la Roja et n’ont besoin que d’un nul pour s’assurer la première place. Les Espagnols sont, quant à eux, obligés de s’imposer à domicile pour défier la bande à Didier Deschamps.