Moto GP : Fabio Quartararo chute à Valence, Joan Mir champion du monde

Le Français Fabio Quartararo a chuté, dimanche, lors du 9e tour du Grand Prix de Valence MotoGP, laissant l'Espagnol Joan Mir être sacré champion du monde.

A une course de la fin du championnat 2020 (Portugal le 22 novembre), Joan Mir dispose d'une avance suffisante pour ne plus être rejoint. A 23 ans, le pilote espagnol, vainqueur d'une course cette année (la semaine dernière au Grand Prix d'Europe sur ce même circuit de Valence) mais régulier à chaque course, succèce à son compatriote Marc Marquez, forfait après une chute en début de saison. Mir rapporte aussi le premier titre mondial d'un pilote Suzuki depuis 2000.

The podium is all his! @JoanMirOfficial is on top of the world of #MotoGP! #M1R | #ValenciaGP pic.twitter.com/2QIkMdGdMs

— MotoGP (@MotoGP) November 15, 2020