Vendée Globe 2020 : Clarisse Crémer s'est brûlée le pubis avec son thé

A bord de son Banque Populaire X pour son tout premier Vendée Globe, Clarisse Crémer a expliqué s’être brûlée au pubis en renversant sa tasse de thé.

Actuellement 18e au classement général à près de 600 kilomètres, la Française, qui a succédé à Armel Le Cléac’h, vainqueur de la dernière édition, a connu une grosse mésaventure, une semaine après le départ de la plus célèbre course au large autour du monde et en solitaire.