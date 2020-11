Vidéo : l'incroyable KO expéditif de «Khaos» à l'UFC Vegas 4

Kalin Williams a régalé les fans des octogones en infligeant un KO ultra-rapide à Abdul Razak Alhassan dans la nuit de samedi à dimanche à l’UFC Vegas 4.

«Khaos» n’a pas traîné à Las Vegas. L’Américain de 26 ans a mis KO son adversaire en seulement 30 secondes après un coup de poing dévastateur au visage. Un coup fatal qui a envoyé au tapis le Ghanéen incapable de se relever.

A l’Apex Center de Las Vegas, Kalin Williams a donc décroché une deuxième victoire en UFC. Et de la plus belle des manières. Il s’agit de son 8e succès consécutif dans les octogones MMA. Et avec 11 victoires pour une seule défaite, il se place parmi les meilleurs guerriers de la catégorie des moyens.

De quoi lui permettre d’avoir une chance d’affronter le grand patron de la catégorie, Kamaru Usman prochainement ?