Cristiano Ronaldo : Son fils cartonne avec les jeunes de la Juventus

Un destin tout tracé ? A seulement 10 ans, Cristiano Ronaldo Junior semble marcher sur les traces de son père. Depuis son arrivée en Italie à l’été 2018, le fils du quintuple Ballon d’or réalise des prouesses avec les équipes de jeunes de la Juventus Turin.

Comme la star portugaise, «Cris» martyrise les défenses adverses et fait étalage de son sens du but avec évidemment le numéro 7 sur les épaules. En 23 matchs, il a déjà délivré 18 passes décisives et inscrit pas moins de 58 buts.

Le jeune homme, à la qualité de dribbles affirmée et qui s’inspire de son papa pour tirer les coup-francs, avait effectué des débuts tonitruants sous les couleurs de la Vieille Dame avec un quadruplé lors d’une large victoire (7-1).

Lors d’un tournoi international à Madère, île natale de Cristiano Ronaldo, «Cristianinho» avait fait encore mieux avec sept réalisations au cours d’un même match facilement remporté contre le Maritimo Chino (26-0). Il avait ensuite également trouvé le chemin des filets à cinq reprises face à Camacha (15-1).

La relève parait déjà assurée, même s’il est évidemment encore beaucoup trop tôt pour prédire l’avenir et la destinée du garçon. Mais «CR7» espère le voir évoluer au plus haut niveau. «J’espère que Cris, mon fils, pourra être comme son papa», avait-il confié à BeIN Sports.

Et s’il parvient à faire carrière, pourra-t-il faire aussi bien que lui ? «Il dit qu’il sera encore meilleur que moi, mais je pense que ce sera difficile», a ajouté Cristiano Ronaldo, qui a placé la barre très haut.