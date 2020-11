Masters : Une fin en apothéose pour Djokovic ?

Grand favori du Masters de Londres, Novak Djokovic, qui fait son entrée en lice lundi contre Diego Schwartzman, devra être à son meilleur niveau s'il souhaite l'emporter une sixième fois.

Pour cette dernière édition londonienne (les ATP Finals se dérouleront ensuite à Turin), le Serbe, qui a reçu dimanche son trophée de n°1 de la saison, aimerait bien devenir l'égal de Roger Federer et ses 6 Masters. Depuis 2015 et son dernier sacre, ces Finales lui ont échappé à trois reprises (finales perdues en 2016 et 2018, élimination en poules en 2019).

Mais pour le tournoi de conclusion de cette année si particulière perturbée par la pandémie de coronavirus qui touche la planète entière, Novak Djokovic se présentera dans un meilleur état de forme et beaucoup moins fatigué que les dernières années. Ce qui en fera évidemment le grand favori devant un Rafael Nadal, qui n'a jamais gagné le Masters et qui est moins bien sur indoor rapide, même s'il reste sur une demi-finale à Bercy, et les jeunes loups (Thiem, Zverev, Medvedev).

«J'ai souvent gagné ici, ça me donne évidemment confiance, a lâché le Serbe. Savoir que je vais finir l'année n°1 mondial m'enlève de la pression, mais ne change en rien mon espoir de gagner tous les matchs que je vais disputer pour essayer de remporter le titre. Il faudra que je sois à mon meilleur niveau pour les battre tous.»

Reste à voir quel visage affichera Novak Djokovic à l'O2 Arena de Londre. L'ogre invincible et intouchable ou celui qu'il a eu lors des trois seuls matchs perdus dont un sur disqualification à l'US Open.