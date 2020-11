PSG : Une première offre pour Sergio Ramos ?

Où jouera Sergio Ramos la saison prochaine ? Le mystère ne va pas s’éclaircir ce lundi. En fin de contrat avec le Real Madrid en juin prochain, le défenseur ne s’exprimera finalement pas sur son avenir, alors que certains médias espagnols évoquent une offre de contrat émanant du PSG.

C’est une course contre la montre qui est engagée dans la capitale espagnole. Car dans moins de deux mois, le capitaine madrilène, âgé de 34 ans, sera libre de s’engager dans le club de son choix. Et les négociations semblent traîner en longueur. Comme de coutume, avec un joueur qui a plus de 30 ans, le champion d’Espagne ne serait disposé à lui offrir qu’une année de contrat, plus une autre en option.

Une proposition loin de plaire à Ramos, qui espère que ses dirigeants feront une exception comme avec Cristiano Ronaldo par le passé et lui proposeront un nouveau bail de deux ans. D’autant qu’il aurait confié à son entourage sa volonté de terminer sa carrière au Real Madrid, qu’il a rejoint en 2005.

Et pour parvenir à ses fins, il bénéficie d’un soutien de poids en la personne de Zinedine Zidane. «C’est notre leader et nous voulons qu’il reste ici pendant encore de nombreuses années», a déclaré l’entraîneur français du Real, déterminé à conserver son joueur.

Mais faute de terrain d'entente pour le moment, plusieurs clubs suivraient de près la situation du défenseur espagnol. Et notamment le PSG, qui se serait déjà positionné, selon plusieurs médias ibériques. Le club de la capitale envisagerait même de lui offrir un contrat de trois ans, assorti d’un salaire de 20 millions d’euros net par an, d’après les révélations faites par AS.

Mais ces informations paraissent surprenantes au regard de la situation financière du champion de France, qui ne semble pas en mesure de proposer de tels émoluments et se concentre davantage sur les prolongations de contrat de Neymar et Kylian Mbappé, comme indiqué la semaine passée par Leonardo. Elles seraient surtout destinées à mettre la pression pour inciter le Real Madrid à répondre aux exigences de Sergio Ramos.