Vendée Globe 2020 : Son bateau réparé, Jérémie Beyou va pouvoir repartir

Un nouveau départ. Rentré aux Sables d’Olonne, samedi matin, pour procéder à des réparations sur son bateau, Jérémie Beyou va reprendre la mer et son tour du monde à la voile en solitaire sans escale et sans assistance ce mardi.

Pendant plus de deux jours, une quinzaine de personnes de son équipe (Charal) s’est relayée pour remettre en état son monocoque qui avait subi de multiples avaries, notamment au niveau du safran et de la barre d’écoute, lors d’une dépression de type tropical.

Des dégâts qui l’avaient contraint de faire demi-tour après seulement trois jours de course. «Grâce au boulot accompli ces derniers jours, on sait que le bateau sera prêt mardi matin», s’est réjoui le skipper breton de 44 ans, qui va pouvoir repartir entre 15h et 15h30.

Le temps était compté pour le troisième de la dernière édition qui avait, en vertu du réglement, jusqu’à mercredi 14h20 au plus tard pour remettre les voiles. Mais le pari a été relevé. «Le Vendée Globe, c’est une course en équipe, ils ont démontré qu’avec de la volonté, on peut faire des miracles», a-t-il ajouté.

Présenté comme l’un des grands favoris au départ le 8 novembre dernier, il a abandonné toute chance de victoire avec désormais une dizaine de jours de retard sur ses concurrents et notamment Alex Thomson, qui mène actuellement la flotte. «Je partais pour gagner, ça, forcément, c’est derrière moi», a regretté Beyou, à la recherche d’un nouvel objectif. «Quand tu te prends un peu tout sur la tête comme ça, tu te dis qu’il faut prendre les événements les uns après les autres. On verra ce qui se passe en mer, je préfère ne pas me fixer d’objectif.»