France-Suède (4-2) : les Bleus terminent l'année en beauté

L'équipe de France a terminé l'année 2020 et la phase de poules de la Ligue des nations par une victoire facile contre la Suède (4-2) mardi soir au stade de France.

Malgré une mauvaise entame et l'ouverture du score des Suédois (4e), les hommes de Didier Deschamps, vainqueurs samedi au Portugal (0-1), se sont rapidement remis à l'endroit pour renverser leurs hôtes du soir. Un doublé d'Olivier Giroud (16e, 59e), qui avec 44 buts se rapproche un peu plus du record de Thierry Henry (51), un but - au second poteau - de Benjamin Pavard (36e) et un dernier de Kingsley Coman (90e+5), ont permis aux Bleus de confirmer que la défaite contre la Finlande (0-2) en début de rassemblement n'était qu'un accident.

Et bien plus que ça, les champions du monde ont aussi su allier victoire et manière pour la deuxième fois en deux matchs. Ce qui n'a pas souvent été le cas sous Didier Deschamps.

«On a eu encore de nouvelles réponses, entre des jeunes qui rentrent, qui ont du temps de jeu, que je peux observer, et les cadres qui sont toujours là comme Olivier Giroud, a confié le sélectionneur après la rencontre. Même s'il a été en difficulté, certes. Il faut qu'il évacue sa situation physique et psychologique, et voilà il est là, il en met deux de plus. Vous allez me dire qu'il a gagné deux points et Anthony Martial en a perdu, non. Et c'est toute l'équipe de France qui marque des points. J'ai des options différentes, mais j'ai surtout des joueurs top niveau, et au niveau de l'état d'esprit c'est parfait.»

Les Bleus se retrouveront désormais au mois de mars prochain pour le début des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 qui aura lieu au Qatar et dont le tirage au sort sera effectué le 7 décembre prochain à Zurich (Suisse).