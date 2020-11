France-Suède : Kylian Mbappé doit-il jouer ?

Face à la Suède mardi soir, Didier Deschamps devrait faire tourner son effectif. Mais les regards, surtout ceux du PSG, seront tournés vers Kylian Mbappé, tout juste remis d’une blessure.

C’est l’un des sujets qui animent les réseaux sociaux pendant cette trêve internationale : pourquoi le sélectionneur tricolore a décidé de prendre l’attaquant parisien qui était blessé à la cuisse ? Laissé au repos pour le match amical contre la Finlande (0-2), il a finalement été forfait pour le choc important au Portugal (0-1).

Mais alors que les Bleus affronteront la Suède, mardi, pour le dernier match de la phase de poules de la Ligue des nations, dans une rencontre qui comptera pour du beurre (les Tricolores étant déjà qualifiés pour le Final 4), Didier Deschamps pourrait finalement décider de l’utiliser. Reste à savoir si ce sera en tant que titulaire ou pour une simple entrée en jeu.

«Kylian va bien, il a fait la séance collective hier (dimanche), a expliqué le patron des champions du monde hier en conférence de presse. On a fait les choses progressivement pour l'amener à être disponible. Il va faire la séance aujourd'hui. Je prendrai le temps de discuter avec lui. Il y a les deux options avec les avantages et les inconvénients. Je déciderai en fonction de ce qui est le mieux pour l'équipe et pour lui. Il voulait être présent pour le match de demain (mardi soir) et si tout se passe bien, il le sera.»

Évidemment, le PSG, qui a vu Neymar (adducteurs), être appelé avec le Brésil mais finalement forfait, et Moise Kean (genou), également libéré par l'Italie en cours de stage, aurait préféré que son joueur reste au club lors de cette trêve internationale afin de soigner sa blessure et être prêt pour la reprise dès vendredi en championnat à Monaco et pour la réception importante du RB Leipzig en Ligue des champions (mardi 24 novembre). «Si des garçons sont blessés, je préfère toujours qu'ils ne jouent pas» avait confié Thomas Tuchel, il y a quelques semaines. La crainte d’une rechute est évidemment dans toutes les têtes du staff parisien.

Reste à savoir ce que Didier Deschamps décidera mardi soir. Une titularisation qui pourrait faire grand bruit dans un match peu important ou une entrée en jeu quelques minutes. Cette deuxième option, même si elle est évidemment risquée pour le joueur, pourrait aussi aider Paris. En effet, redonner quelques sensations à Kylian Mbappé, avant son retour en club, pourrait lui permettre de se tester. La théorie du verre à moitié vide ou à moitié plein.