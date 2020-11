Ligue des nations : l'Espagne atomise l'Allemagne (6-0) et rejoint la France au Final Four

L'Espagne a écrasé, mardi soir en Ligue des nations, l'Allemagne (6-0), lui infligeant sa plus lourde défaite de l'après-guerre. L'Espagne en profite pour rejoindre la France au «Final Four».

A Séville, la «Roja», avec un but d'Alvaro Morata (17e), un triplé de Ferran Torres (33e, 55e, 72e), un de Rodri (37e) et une réalisation de Mikel Oyarzabal (89e), a confirmé son retour au premier plan elle qui est en pleine reconstruction pour pour infliger aux champions du monde 2014 leur premier revers depuis plus d'un an (6 septembre 2019 contre les Pays-Bas 4-2).

Voici les plus grosses défaites de l'histoire de l'équipe d'Allemagne :





- 0-5 contre l'Autriche (13/9/1931)



- 3-8 contre la Hongrie (20/06/1954)



- 0-6 contre l'Autriche (24/05/1931)



- 0-6 contre l'Espagne (17/11/2020)



- 0-9 contre l'Angleterre (16/03/1909)





Grâce à ce succès, l’Espagne de Luis Enrique venge le Barça, écrasé 8-2 par le Bayern Munich en quart de finale de la dernière Ligue des champions à Lisbonne en août. Elle permet surtout aux Ibériques de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Nations, qui se disputera les 6-7 octobre 2021 avant la finale du 10 octobre 2021. Et de rejoindre la France.

Seules ombres au tableau de cet incroyable résultat : les blessures de Sergio Canales (cuisse) et surtout du capitaine et défenseur central du Real Madrid Sergio Ramos (cuisse également ?). Une blessure qui vient s’ajouter à celle de son coéquipier Raphael Varane avec les Bleus face à la Suède. Zinédine Zidane ne va pas sourire…

