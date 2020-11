Marathon de Paris : la nouvelle date de l'épreuve dévoilée

Le rendez-vous a été fixé à l’automne prochain. Reporté à deux reprises puis annulé cette année en raison de la pandémie de coronavirus, la prochaine édition du Marathon de Paris aura lieu le 17 octobre 2021, ont annoncé ce mardi les organisateurs.

Traditionnellement la course se tient au printemps dans les rues de la capitale. Mais le contexte sanitaire a bouleversé les plans et, en concertation avec la Mairie de Paris, elle a été décalée au mois d’octobre. «Tout sera mis en œuvre pour que la course d’automne ait lieu en toute sécurité et dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur», a assuré Amaury Sport Organisation (ASO).

Concernant les participants, ceux inscrits en 2020 «auront le choix entre participer à l’édition 2021, se faire rembourser ou se laisser le temps de la réflexion», a précisé la société organisatrice de l’épreuve.

Alors que l’épreuve réunit près de 50.000 coureurs à chaque édition, l’ouverture officielle des inscriptions est, quant à elle, prévue au mois de mars. Le semi-marathon de Paris, également annulé cette année, se déroulera quelques semaines plus tôt puisqu’il a été fixé au 5 septembre 2021.