Equipe de France : qui a déjà sa place dans la liste des 23 pour l’Euro ?

A sept mois de l’Euro, Didier Deschamps y voit beaucoup plus clair. Ce dernier rassemblement de l’année, qui a accouché d’une qualification pour le Final Four de la Ligue des nations, lui a permis de se faire une idée beaucoup plus précise des 23 joueurs qu’il emmènera au Championnat d’Europe l’été prochain.

Gardien de but

Pas de surprise pour les gardiens de but. Capitaine des Bleus et décisif au cours des deux matchs au Portugal (0-1) et contre la Suède (4-2), Hugo Lloris sera bien évidemment de la partie. Le portier de Tottenham sera vraisemblablement accompagné de Steve Mandanda, malgré sa prestation mitigée face à la Finlande (0-2), et de Mike Maignan. En cas de pépins physiques d’un des trois gardiens, Benoît Costil devrait prendre la relève.

Défense

Il ne reste plus beaucoup de places disponibles. A gauche, Lucas Hernandez et Lucas Digne peuvent déjà préparer leurs bagages, tout comme Raphaël Varane et Presnel Kimpembe dans l'axe et Benjamin Pavard à droite. Pour suppléer le défenseur du Bayern Munich, rien n’est encore fait. Léo Dubois est en ballotage favorable, mais sa place n’est pas encore garantie. Des joueurs comme Ruben Aguilar, appelé pour la première fois, Bouna Sarr ou encore Ferland Mendy pourraient très bien s’engouffrer dans la brèche. C’est le cas également pour Clément Lenglet et Kurt Zouma. Moins performant et non retenu, Dayot Upamecano n’a pas dit son dernier mot pour faire partie de l'aventure.

Milieu de terrain

La seule inconnue concerne l’identité du joueur qui accompagnera N’Golo Kanté, toujours aussi performant, Paul Pogba, qui a rassuré après ses dernières prestations décevantes avec Manchester United, Adrien Rabiot, qui a répondu à toutes les attentes et inscrit de précieux points, Steven Nzonzi et Corentin Tolisso. Et la dernière place devrait se jouer entre le jeune Eduardo Camavinga et Moussa Sissoko. A Didier Deschamps de trancher.

Attaque

Antoine Griezmann et Kylian Mbappé n’ont aucun souci à se faire. Leur place est assurée. Pour Olivier Giroud, tout dépendra de sa situation à Chelsea, où il ne joue pas. Mais son manque de temps de jeu ne l’a pas empêché de rappeler son importance au sein de cette équipe de France avec son doublé face aux Suédois. Derrière, la concurrence s’annonce rude entre Anthony Martial, qui a été convaincant, Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Marcus Thuram, très intéressant et déjà à son aise pour ses débuts sous le maillot tricolore, alors que Nabil Fekir, Ousmane Dembélé, Houssem Aouar, Florian Thauvin ou encore Jonathan Ikoné partent de loin. Trop loin ?

La possible liste des 23 Bleus

Gardiens : Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan

Défenseurs : Benjamin Pavard, Léo Dubois, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Kurt Zouma, Clément Lenglet (ou Dayot Upamecano)

Milieux de terrain : N’Golo Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso, Steven Nzonzi, Eduardo Camavinga (ou Moussa Sissoko)

Attaquants : Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Anthony Martial, Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman (ou Marcus Thuram)