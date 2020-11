Laetitia Guapo : «Fière que des joueuses de 3x3 puissent évoluer à Bourges»

Numéro une mondiale de 3x3, Laetitia Guapo a la caractéristique particulière d’évoluer à Bourges, le grand club français et l’un des meilleurs d’Europe. Une polyvalence incroyable qui fait d’elle une redoutable basketteuse.

C’est l’une des attractions de cette saison de Ligue féminine. La Française, présente dans la série documentaire «Only see great», produite par son équipementier Puma et diffusée sur Amazon, possède un parcours «différent» de la norme. Joueuse de 3x3, elle est également passée par les divisions inférieures avant d’être recrutée par le club berruyer.

Comment allez-vous en ce début de saison, compliqué par l'épidémie de coronavirus ?

Ce fut long d’attendre de jouer avec Bourges. Il y avait l’excitation de commencer avec mon nouveau club qui est emblématique. C’était assez frustrant d’attendre mais je suis contente de pouvoir jouer. Après, il est vrai que c’est compliqué en ce début de saison, les matchs peuvent être annulés au dernier moment.

Vous avez un profil atypique car vous pratiquez le 5x5 et le 3x3. Pouvez-vous nous expliquer la différence ?

Le 3x3, c’est une variante du 5x5. On peut prendre l’exemple du beach volley qui est une variante du volley. Le 3x3 se joue en extérieur, sur une moitié de terrain, avec un seul panier. Il faut ressortir de la zone de terrain pour attaquer. Nous sommes 4 par équipes, 3 sur le terrain. L’intensité n’est pas la même. Les matchs durent 10 minutes, ou moins si une équipe arrive à 21 points. Il y a 12 secondes, contre 24 secondes au 5x5, pour que ballon touche le cercle. L’autre grosse différence, c’est qu’il n’y a pas de faute personnelle.

Comment vous faites pour jongler entre les deux ?

Il y a un petit moment d’adaptation. Premièrement, le terrain n’est pas le même. Ce n’est pas du parquet comme au 5x5. Les appuis sont différents. Comme l’intensité n’est pas la même il faut se réadapter. Dans le sens 5x5 vers le 3x3, ça va mais l’inverse c’est compliqué car on peut vite être pénalisé par les fautes. Au 3x3, on a plus de liberté.

Evoluer à Bourges, c’est aussi l’occasion de mettre en lumière le 3x3…

Je suis content de montrer qu’à Bourges, il peut y avoir d’autres joueuses qui viennent du 3x3. Même dans mon parcours, je n’ai pas été qu’en Ligue féminine, je suis passée par la 2e division (elle a notamment connu une montée avec son club de coeur Charnay). On peut aller dans un grand club avec un parcours différent et atypique.