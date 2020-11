Ecosse-France, Coupe d'automne des nations : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le XV de France se déplace en Ecosse, dimanche 22 novembre, pour le compte de la Coupe d'automne des nations. Voici le programme TV complet.

Après avoir remporté sur tapis vert son premier match dans cette nouvelle compétition contre les Fidji (28-0), dans l'incapacité de jouer à cause de plusieurs cas positifs de Covid-19, les hommes de Fabien Galthié, deuxièmes du Tournoi des 6 nations 2020, se rendent à Murrayfield.

Huit mois sa défaite en Ecosse (28-17), la seule de l'année (28-17) et de l'ère Galthié d'ailleurs, le XV de France voudra confirmer sa très bonne forme et pourquoi pas se venger, même si le contexte sera différent à Edimbourg, dans un stade à huis clos. «Avant de parler de revanche, c'est avant tout un match de rugby (...) on va là-bas pour gagner et finir premier de ce groupe», a confié Grégory Alldritt.

Programme TV

Ecosse - France

Coupe d'automne des nations

16h sur France 2