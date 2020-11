Equipe de France féminine : Amandine Henry rappelée par Corinne Diacre

Elle fait son retour. Quatre jours après ses critiques à l'encontre de Corinne Diacre sur son «management», Amandine Henry a été rappelée, ce jeudi, pour les matchs de qualification à l’Euro 2022 contre l’Autriche (27 novembre) et le Kazakhstan (1er décembre).

La capitaine tricolore n’avait plus mis les pieds en équipe de France depuis mars dernier. Blessée en septembre, elle n’avait pas été appelée lors du dernier rassemblement en octobre pour «raison sportive». «C’était une décision du moment», a rappelé Diacre à l’annonce de sa liste.

Si elle a été choquée par cette non-sélection, la Lyonnaise avait préféré rester silencieuse avant de finalement briser le silence dans une interview accordée, dimanche, au Canal Football Club. Elle avait alors remis en cause la gestion de la sélectionneuse, parlant de «chaos total» et de «pleurs» pendant la Coupe du monde 2019, et de «crainte» chez certaines filles.

Des critiques «bien évidemment» entendues par Corinne Diacre, mais selon elle, «le moment n’est pas venu de régler ce problème». Encore moins en public. «On le réglera les yeux dans les yeux mais dans aucun cas, je n’utiliserai les médias comme intermédiaire. Il est inacceptable de donner en spectacle des querelles de personnes. Nous devons faire preuve de dignité», a ajouté l’ancienne coach de Clermont.

Toujours aussi «motivée» dans sa fonction et «soutenue» par le président de la FFF Noël Le Graët ainsi que par des joueuses, elle est avant tout focalisée sur la qualification pour l’Euro 2022 et le match décisif, vendredi prochain, contre l’Autriche. «Notre priorité est le match à venir et d’aller chercher cette qualification, a-t-elle insisté. (…) Je mettrai l’équipe que j’estime la plus en forme et la plus compétitive pour battre l’Autriche.»

Avec Amandine Henry sur le terrain ? Une chose est sûre, elle devrait conserver le brassard de capitaine. «Nous avons démarré les qualifications avec Amandine comme capitaine, cela ne changera pas sur le prochain rassemblement», a assuré Corinne Diacre, qui ne craint pas d’être lâchée par ses joueuses pour ce rendez-vous capital. «Je ne suis pas à leur place. J’espère qu’elles seront toutes concentrées et que nous irons dans le même sens pour aller chercher la victoire. Normalement j’ai affaire à des filles intelligentes».

Invaincues depuis le Mondial, les Bleues, qui occupent la tête de leur groupe à égalité avec l’Autriche, auront leur billet en poche en cas de succès sur la pelouse de Guingamp face aux Autrichiennes, qui les avaient tenues en échec fin octobre (0-0). Mais c’était sans Amandine Henry…