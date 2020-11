Equipe de France féminine : Corinne Diacre va-t-elle rappeler Amandine Henry ?

Sa prise de parole est très attendue. Quatre jours après la sortie tranchante d’Amandine Henry au Canal Football Club, Corinne Diacre devrait répondre, ce jeudi, aux critiques de l’habituelle capitaine des Bleus, en même temps qu’elle doit communiquer la liste des joueuses retenues pour les matchs de qualification à l’Euro 2022 contre l’Autriche (27 novembre) et le Kazakhstan (1er décembre). Avec ou sans Henry ?

La Lyonnaise sera au cœur de toutes les attentions. Non retenue lors du dernier rassemblement, en vertu de «critères sportifs», la milieu de terrain a vertement pointé du doigt les méthodes de la sélectionneuse tricolore. Notamment lors de la Coupe du monde 2019 en France, où les Bleues ont été éliminées en quart de finale par les Etats-Unis. «Humainement, je voyais des filles pleurer dans leur chambre. Ça a été un chaos total», a déploré Amandine Henry.

Elle n’est pas la première à remettre en cause le «management» de Diacre et elles seraient plusieurs à partager son sentiment. «C’est le ressenti de la majorité de l’équipe. Certaines filles n’osent pas parler, il y a de la crainte», a-t-elle assuré, assumant son rôle de capitaine. Même si ses déclarations pourraient assombrir un peu plus son avenir en équipe de France. «Je sais que je prends un risque. Mais si je ne fais pas moi, qui va le faire ? (…) Ça peut me mettre en danger, mais si ça peut aider l’équipe de France je le fais», a-t-elle confié.

Reste à savoir comment Corinne Diacre a réagi à cette nouvelle charge et quelle sera sa décision. Va-t-elle rappeler Amandine Henry, s’exposant à des retrouvailles houleuses, ou va-t-elle à nouveau l’ignorer, prenant le risque d’accentuer la fracture ? Pour Noël Le Graët, la réponse est toute trouvée. «Le rôle du sélectionneur, c’est de faire jouer la meilleure équipe», a rappelé le président de la FFF dans L’Equipe. Et d’ajouter qu’Amandine Henry «a largement sa place en équipe de France, évidemment. Peut-être qu’elle était moins en forme il y a un mois. Mais sur sa valeur, elle est incontestable.»

Mais il a également pris soin de renouveler sa confiance à l’ancien coach de Clermont, mettant en avant son bilan sportif, alors que les Bleues sont invaincues depuis le Mondial. «Je préfère quelqu’un de rigide qui gagne des matchs que quelqu’un de très souriant qui n’en gagne pas», a lâché Le Graët, appelant chacun à «faire un effort». Le message sera-t-il entendu ?

Une chose est sûre, le critère sportif pourra, cette fois, être difficilement évoqué en cas de non-convocation. «Amandine est très très bien, elle est en pleine forme», a assuré l’entraîneur de l’OL Jean-Luc Vasseur. Cela suffira-t-il à Amandine Henry pour revenir à Clairefontaine ? Réponse à 11h30.