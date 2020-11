Ligue des champions : Mathieu Valbuena privé de retour contre l’OM ?

Coup dur pour Mathieu Valbuena et l’Olympiakos. L’international français s’est blessé, ce jeudi, à l’entraînement avec le club grec et devrait manquer le match retour de Ligue des champions contre l’OM, prévu le 1er décembre prochain.

«Malheureusement, je me suis blessé à l’entraînement et je vais manquer les prochaines semaines», a posté sur Twitter l’ancien marseillais, sans préciser la nature de sa blessure, ni la durée de son indisponibilité.

Mais il ne devrait pas être rétabli à temps ni pour affronter Manchester City, ce mercredi, ni pour retrouver son ancien club, où il a évolué pendant huit saisons, et le Stade Vélodrome, qui lui réservé un accueil houleux lors de son précédent retour avec le maillot de l’Olympique Lyonnais sur les épaules en septembre 2015.

Copieusement sifflé et insulté par les supporters marseillais dans un match qui avait dû être interrompu une vingtaine de minutes, Mathieu Valbuena a également pu apercevoir dans les tribunes une marionnette à son effigie pendue à une potence.

Si son absence est une mauvaise nouvelle pour l’Olympiakos, son forfait en est une bonne pour l’OM. Car il avait joué un vilain tour à la formation phocéenne à l’aller en Grèce. Très en vue pendant toute la rencontre et tout proche d’ouvrir le score, il a adressé la passe décisive à Ahmed Hassan Mahgoud, qui a inscrit l’unique but de la rencontre dans le temps additionnel.

Unfortunately, I got injured in practice and I will miss the next few weeks.





I remain 100% behind the team as usual! Let’s go #Olympiacos pic.twitter.com/4FiwY5JIdY

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) November 19, 2020